Телескоп TESS обнаружил планету с длинной орбитой

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Об обнаруженной третьей планете телескопом TESS накануне сообщило NASA.

Планета, которой дали название HD 21749b, находится в 53 световых годах от Земли и вращается вокруг карликовой звезды в созвездии Сетка. По предварительным данным, собранным при помощи телескопа TESS, обнаруженная планета имеет очень длинный орбитальный период – 36 дней. Ранее зафиксированные при помощи TESS планеты вращались вокруг своих звёзд за 6,3 дней и за 11 часов.

Также учёным удалось узнать состав планеты. HD 21749b не скалистая, а, вероятно, состоит из газа, более твёрдого, чем атмосфера Нептуна или Урана, что делает её непригодной для жизни. Она в три раза больше Земли, что относит её к категории «газовый карлик». Температура на планете составляет около 150 градусов по Цельсию, однако это довольно мало, если учесть, что планета находится очень близко к своей звезде, которая почти такая же яркая, как и Солнце.

Но учёные NASA продолжают изучать HD 21749b. Они полагают, что в той же системе может находится ещё одна планета с 7,8-дневной орбитой. Теоретически она может быть размером с Землю. Это будет первый объект такого размера, найденный при помощи телескопа TESS.