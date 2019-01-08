Ученые обнаружили портал пришельцев на вершине горы Кайлас

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Международные исследователи говорят о таинственном портале, которые образовался на одной из самых высоких гор Тибета.

На днях ученые проинформировали, что на территории высокогорной долины Тибета на самой вершине священной горы Кайлас был обнаружен межпространственный портал. По предварительным данным исследователей, этот портал может принадлежать представителям иной расы, а именно пришельцам.

Согласно древним верованиям, эта загадочная тибетская гора представляет собой центр мира или лестницу в небеса. Во многих восточных странах гора Кайлас считается самым святым местом на Земле. Некоторые древние источники говорят, что именно здесь можно найти таинственный город богов.