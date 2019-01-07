«Гномы – предки людей»: Мумия из Атакамы может принадлежать первым жителям Земли

Вчера, 23:46

Анализ ДНК, извлеченный из останков крохотного человекоподобного существа показал, оно всего на девять процентов отличается от человеческого. Открытие может доказывать ошибочность теории Дарвина о происхождении видов.

Гномы, живущие в глубине Земли, лесные эльфы, одноглазые великаны и кентавры с трехголовыми драконами считаются частью фольклора. Но экспертов всего мира интересует один вопрос: почему на всех континентах сказочные персонажи одинаковые, если людей, которые их придумали, разделяют океаны. Возможно, в основе любого народного сказания лежит реальная история, считают исследователи.

В древние времена, когда человечество еще только еще появилось, на Земле могли существовать и русалки, и лешие, и сатиры, и прочие существа, которые и были первыми настоящими жителями планеты. Эта версия больше не кажется исследователям фантастичной. Мумия пятнадцатисантиметрового гуманоида из Атакамы может перевернуть представление ученых о происхождении людей.

Истории о подземных обитателях есть в каждой культуре. Известно о них не так много, но, как следует из древних преданий, в горных массивах обитают маленькие, но очень недружелюбные существа, главная ценность которых – драгоценные металлы и камни. Они во всем похожи на людей: умеют работать физически, имеют представления о материальных ценностях, проявляют агрессию, если думают, что их благополучию что-то угрожает, и склонны к созданию семей, кланов и прочих общинных структур. Но на первом месте у них стоит материальное благополучие. Свои богатства они ценят дороже жизни и прячут их от посторонних, закапывая в тайниках. Люди делают также.

Неудивительно, что большинство исследователей с легкость признало в крохотной мумии прародителя людей после того, как ученые опубликовали данные о строении ДНК найденных останков. Вероятно, гномы – предки людей. Мы крупнее, потому что живем на поверхности Земли, а не в глубоких норах, и наше развитие, скорее всего выше, чем у прародителей, но так и должно быть. Наши потомки тоже совершеннее нас и это никого не удивляет.

Мумия из Атакамы может принадлежать первым жителям Земли. С этой теорией готовы согласиться даже палеонтологи. Они пока до конца не изучили причины, заставившие потомков гномов выйти их безопасного подземелья на поверхность, но среди рабочих версий рассматривается дефицит ресурсов, вырождение гномов как вида из-за неблагоприятных условий и всемирный потоп, который мог залить все подземные города. Все три предположения имеют равные права на существование пока не будут представлены новые аргументы.