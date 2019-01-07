Нибиру поглощает Солнце: NASA может скрывать рост корональных дыр Светила

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Источник жизни на Земле катастрофически теряет энергию. Уфологи считают, что планета-вампир питается силой звезды и опустошает ее изнутри.

Нибиру уже стала причиной многих бед постигших Землю в последнее время, уверяют эксперты по внеземным цивилизациям. На ее счету землетрясения, извержения вулканов, цунами, лесные пожары, ураганы и прочие природные катаклизмы. Все это напрямую связано в пересечение гравитационных полей Земли и Нибиру. За все эти «заслуги» двойника Земли уже назвали Звездой смерти, но как оказалось, такое имя не вполне соответствует реальности.

Нибиру не просто Звезда смерти. Эта планета «работает» как вампир. Она поглощает Солнце, высасывая из него энергию и оставляя в ней гигантские дыры. Сама Нибиру при этом получает дополнительные силы и омолаживается, а вот наше Светило становится меньше и слабеет. Если это не прекратится в ближайшие дни, Солнце может погаснуть раньше, чем прогнозировали ученые.

Но сама Нибиру вряд ли остановится. Ей, как и любому другому живому организму, требуется подзарядка. Без энергии даже камень со временем рассыплется, а планета - живая и ей нужны силы для обновления и развития. Она нуждается в постоянном источнике энергии, иначе все живое может погибнуть. Поэтому Нибиру поглощает энергию Солнца.

Эксперты уверены, что NASA знает о том, что количество корональных дыр увеличилось, как и их размер, но может скрывать этот факт от человечества. Власти могут запрещать ученым освещать эту проблему из-за страха вызвать панику среди населения. Рост корональных дыр процесс длительный, по земным меркам, а паника может привести к массовым беспорядкам, новым военным конфликтам и даже к ядерной войне, которую Земля точно не переживет.