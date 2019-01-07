Нибиру – планета-вампир: Ученые признали неотвратимость гибели Земли

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Земля стала донором Звезды смерти, которая высасывает ее энергию. Опустошая жертву, она «омолаживается» и продлевает себе жизнь. Таких примеров в космосе очень много, утверждают эксперты.

Ученые давно выяснили, что в космосе находится множество объектов, которые могут стать причиной гибели других планет. Например, черные дыры, астероиды, взрыва сверхновых, гравитация белых карликов, электромагнитные штормы и прочее, но недавно астрономы открыли одно из самых опасный явлений во Вселенной – планеты-вампиры, которые превращают ближайших соседей в зомби. Планета-вампир это космический объект, который ранее был обычной планетой, но со временем его сила гравитации приблизила к нему другую меньшую планету, которая стала спутником.

Планета-вампир воздействует на спутник своей силой гравитации и высасывает из него жизнь. В процессе планета-вампир получает энергию, благодаря которой она продолжает расти и эволюционировать, а вот спутник умирает и превращается в зомби. Когда зомби окончательно умрет он превратится в железный шар, который благодаря гравитационным силам планеты-вампира будет вращаться все быстрее и накапливать совершенно новую энергию. Однажды энергия переполнит железное ядро и зомби взорвется, разрушив все планеты вблизи.

Нибиру тоже планета-вампир, уверены уфологи. О существовании Нибиру люди знали давно, а не так давно она появилась рядом с Землей, но никто не знал точно, зачем. Одни считали, что инопланетяне с Нибиру прибыли, чтобы колонизировать Землю, другие считали - это разведывательная операция пришельцев, третьи уверены, что это Земля 2.0 из параллельного мира, но правы, вероятно, те, кто с самого начала назвал Нибиру Звездой смерти.

После открытия учеными планет-вампиров стало очевидно, что Нибиру также из числа таких планет. Она приблизилась к Земле на опасно близкое расстояние и ее гравитационное поле уже успело натворить на Земле немало бед. Землетрясения, цунами, ураганы, извержения вулканов и прочие катаклизмы эксперты считают следствием ее появления. Даже в Солнце появились гигантские корональные дыры из-за которых полярное сияние видно вплоть до экватора, но это не главное. Нибиру – вампир, который высасывает не только энергию Солнца, но и Земли. Конспирологи считают, что Земля в ближайшее время потеряет часть своей массы и тогда она станет спутником Нибиру. Так будет продолжаться, пока Земля не станет одним из космических зомби, а потом взорвется.

Возможно, эта теория сейчас кажется слишком фантастичной, но пройдет время, появятся новые аргументы и все может измениться. В любом случае, ученые признали неотвратимость гибели Земли.