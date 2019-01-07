Мужчины сталкиваются с дискриминацией чаще, чем женщины – исследование

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Британские учёные привлекли к работе 6,8 миллиардов человек по всему миру, чтобы получить наиболее достоверные сведения.

Учёные из Эссекского университета и Миссурийского университета в Колорадо изучили продолжительность жизни и удовлетворённость жизнью жителей 134 стран, а также учли экономическое развитие этих государств. Для этого они создали специальную базу данных и разработали новый алгоритм измерения гендерного неравенства. В итоге, оказалось, что мужчины сталкиваются с любой формой профессиональной дискриминации чаще, чем женщины в 91 стране. В большинстве своём это развитые страны, где доступность образования на высоком уровне.

В этих странах женщины зарабатывают, в среднем, больше мужчин, но тому есть объяснение, говорят исследователи. Среди лидеров государств, где женщинам живётся проще, оказались Великобритания, США и Австралия, мужское население которых часто вовлечено в вооружённые конфликты, а женщины склонны смелее выражать желание быть с мужчинами на одной социальной ступени. Из-за этого мужчин нередко наказывают строже за один и тот же проступок, впоследствии от этого страдает из зарплата. Также в этих странах мужчины склонны чаще выполнять опасную для жизни работу, которая оплачивается хуже профессий, выбираемых женщинами.