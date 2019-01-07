Ученые выяснили, когда впервые появились светловолосые люди

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Ученые считают, что блондины имеют самый сложный генетический код.

В одном из крупнейших исследований такого рода ученые из Отдела генетики человека и Совета медицинских исследований в США проанализировали ДНК 39 397 белокурых женщин и мужчин европейского происхождения. Предполагалось, что светлые волосы имеют базовую генетическую структуру, однако это не так. Ученые выяснили, что для настоящих светлых волос требуется около 200 генетических вариантов - по сравнению с 60 для каштановых и еще меньше для рыжих.

Также исследователям удалось выяснить, когда впервые появились светловолосые люди. Согласно лабораторным данным и изученным ДНК, люди-блондины появились в конце ледникового периода, когда женщины превосходили мужчин. А блонд, возможно, развился как способ выделиться среди других людей.