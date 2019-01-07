Все Боги – инопланетяне с Нибиру: Пришельцы всегда были на Земле, смешавшись с людьми и помогая землянам развиваться - уфолог

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В день Рождества Христова уфолог рассказал, древние базы инопланетян были основаны более 10000 лет назад, в недоступных человеку местах. С тех пор пришельцы не покидали Землю, оказав сильное влияние на человеческие цивилизации. Именно им люди обязаны столь быстрым технологическим скачком в космическую эру.

Миллионы лет формировался естественный биом планеты Земля. Сотни тысяч лет потребовалось, чтобы на свет появился древний предок человека. И всего 12000 лет для того, чтобы полузвери Каменного века полетели в космос.

Как сообщает известный всему миру уфолог Скотт Уоринг – не зря. Около 10000 лет назад голубая планета была облюбована пришельцами из далёкого космоса, имевшими свои виды на обитателей Земли.

Тогда же, когда древние люди ещё ходили с дубинами, были основаны первые базы инопланетян на нашей планете, в недоступных человеку местах – под водой, в Антарктике, под вулканами. В пользу своей версии Уоринг приводит снимок пролёта НЛО над кратером действующего вулкана Турриальба в Коста-Рике.

Как видно на фото, корабль длиной в 75-100 метров, зависнув над магмой, выбрасывает вверх и вниз лучи энергии и односекундным импульсом забирает из вулканической базы «десант» пришельцев с оборудованием.

Согласно подобной теории, все успешные древние цивилизации были основаны при поддержке пришельцев, которых чтили как богов. Сохранившиеся до наших дней мифы о сверхсуществах, героях и богах – свидетельства контактов людей и пришельцев, обладающих нечеловеческими технологиями.

К примеру, миф о вознесении Христа – метафорический пересказ об использовании кораблём пришельцев притягивающего луча, который они используют и поныне «похищая» людей.

В пользу этой теории говорит и тот факт, что наукой до сих пор не доказано ни одного факта существования «сверхспособностей» у человека. Все эксперименты с экстрасенсами – провалились.

Уфологи объясняют это просто и доступно. «Супергеройские» способности из мифов – не что иное как применение высокоразвитых инопланетных технологий, которые древние летописцы описали как смогли, не обладая должными знаниями.