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Ученые: Растения могут слышать, как садовники разговаривают с ними

Сегодня, 08:06

Исследователи обнаружили, что цветы могут слышать не только гул приближающихся пчел, но и слова садовников.

Биологи из Тель-Авивского университета обнаружили, что цветы имеют способность выделять сладкий нектар когда слышат, что к ним приближаются пчелы. В новом исследовании специалисты обнаружили, что все садовые растения могут слышать, как садовники разговаривают с ними.

В исследовании, опубликованном на веб-сайте BioRxiv, говорится, что это было первое доказательство того, что растения могут реагировать на звуки «экологически значимым образом». Ученые говорят, что растения могут даже специально прислушиваться, чтобы услышать голоса садовников.

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