13 января Нибиру идёт на второй заход: Тень на Солнце при рождественском затмении была не от Луны – эксперт

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В Старый Новый Год нас ждёт второе пришествие Планеты Х, уверены уфологи. «Звезда смерти» в очередной раз сменила траекторию и пошла по малой эклиптике, заслонив собой Солнце, что было отчётливо видно 6 января на востоке России. Проведя расчёты, эксперты установили – Нибиру скоро вернётся с новым ударом.

Пока неизвестно, что за неведомая сила заставляет Нибиру менять траекторию, это свойство астероидов, не планет. Для астероида Планета Х великовата, при своей массе, десятикратно превышающей земную.

Резкая смена направления провела Нибиру дальше от Земли, чем ожидалось ранее. Поэтому она не задела её своим гравитационным полем и не вывела с орбиты, как должно было случиться, судя по заявлениям специалистов.

Вместо этого именно она, а не Луна, заслонила собой Солнце утром 6 января, что было видно по всей восточной территории России.

Планета Х прошла с юго-запада на северо-восток относительно топографической ориентации, заслонив собой почти половину видимого солнечного диска.

Как уже сообщалось, затмение 6 января вызвало сильный депрессивный резонанс у населения, провоцируя подавленное состояние, навязчивые мысли, кризисные аспекты в быту, бизнесе и личной жизни. «Депрессивное поле Нибиру» подмочило многим россиянам праздничное настроение, но в целом Рождество произошло без серьёзных эксцессов, свойственных землянам при подобных планетарных воздействиях.

Взамен обещанного коллапса в Рождество Нибиру пошла по малой эклиптике спирального типа, говорит эксперт. Это обещает её скорейшее возвращение, на новый раз на гибельном для Земли расстоянии.

Если новая эклиптика Планеты Х не изменится, гибельную звезду стоит ожидать 13 января, в канун Старого Нового года. Влияние Нибиру на таком расстоянии будет настолько мощным, что, скорее всего, повлечёт за собой массовые волнения, катаклизмы и серьёзные проявления неконтролируемых состояний у населения, уверены специалисты.

Что интересно, грядущие изменения траектории предрекались ещё нессколько лет назад в рисунках на полях США. Сопоставив орбиты, эксперты пришли к мнению - траектория на рисунке совпадает с вновь выбранным направлением Нибиру.