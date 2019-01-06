Учёные раскрыли пользу и вред бани

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В период новогодних праздников люди часто посещают баню. Но не все понимают, кому она полезна, а кому учёные рекомендуют отказаться от посещения парилки.

Японские эксперты выяснили, что посещение бани благотворно влияет на общее состояние организма, является профилактикой болезней сердца и простудных заболеваний, улучшает общее состояние кожи и даже помогает бороться с похмельным синдромом. А исследователи из Финляндии доказали, что люди, которые посещают баню раз в неделю, могут быть долгожителями.

А учёные из Италии обнаружили, что поход в парилку полезен не всем. Мужчинам, которые планируют заводить детей или борются с бесплодием, ходить в баню не рекомендуется. Во время посещения сауны мошонка, которая очень восприимчива к внешним воздействиям, нагревается выше нормы и сперматозоиды могут погибнуть. Получается, что баня может вылечить от многих болезней, но посещать её следует не всем. Таким образом, исследователи раскрыли не только пользу, но и вред бани.