Врачи развеяли мифы о времени суток для приема алкоголя

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Выпивать в любое время суток - это одинаково вредно для организма, а чтобы избавиться от неприятных симптомов «похмелья», важно распивать алкоголь медленно, и уделить особое внимание закуске.

Бытовало мнение, что ночью из-за замедления всех метаболических процессов алкоголь перерабатывается в организме гораздо медленнее, что повышает нагрузки, и сильнее вредит здоровью. Врачи пояснили, что это не совсем так, и развеяли мифы о времени суток для приема алкоголя. По словам наркологов, метаболические процессы замедляются только во сне. Деятельность организма целиком подчинена суточным биоритмам, которые определяют работу всех органов, выброс гормонов и иных важных биологически активных веществ. Если человек бодрствует, то он сбивает свой биоритм, и тогда его организм работает одинаково до отхода ко сну, а поэтому степень отравления алкоголем будет одинаковой, независимо от времени распития – будь то ночью или днем. Здесь имеет значение только время сна.

Эксперт отметил, что намного важнее количество выпитого, есть зависимость у человека или нет, и иные факторы, связанные со здоровьем. Врачи заключили: «Печени без разницы, день или ночь». Как известно, все токсичные вещества поступают сначала в желудок, оттуда через кровь в гепатоциты, где перерабатываются и доставляются в остальные внутренние органы. Это происходит практически моментально: алкоголь всасывается в течение нескольких минут либо часов в зависимости от вида напитка, и печень сразу же его перерабатывает.

Учитывая данную особенность, рекомендовано пить медленно, ведь это позволит организму лучше справляться с метаболитами, и избавит от мучительной головной боли на утро. Обязательно нужно закусывать, отдавая предпочтение белковой пище и продуктам, богатым витаминами группы В, которые обеспечат полноценный и достаточный набор аминокислот для детоксикации. К этому врачи добавляют, что лучше вообще избежать употребления алкогольных напитков, поскольку они серьёзно вредят здоровью.