Ученые объяснили тягу к соленому, кислому или сладкому

Сегодня, 00:20

Здоровый и «довольный» организм не попросит, утверждают специалисты, а потому потребность в определенной пище является тревожным «звоночком», который не стоит игнорировать.

Специалисты утверждают, что если человека потянуло на солененькое или кислое – это не всегда признак беременности. В действительности, организм требует чего-то определенного лишь при недостатке некоторых веществ, или же при развитии патологических состояний, исходя из чего ученые и объяснили внезапную тягу к соленому, кислому, горькому, жирному или сладкому.

Как оказалось, сильная тяга к сладкому может свидетельствовать о повышенной кислотности, умственном или нервном напряжении. В таких ситуациях организм интенсивно расщепляет глюкозу, для восполнения которой и начинает требовать новую порцию.

Потребность в горьком или остром может свидетельствовать о накоплении токсичных, вредных веществ, о проблемах с пищеварением или понижении функции щитовидной железы.

Стресс, нервные переживания или усталость могут спровоцировать тягу на соленую пищу, ведь в таких ситуациях организм нуждается в природных минералах и солях. Также потребность в соленом может свидетельствовать об инфекционном поражении мочеполовой системы.

При заболеваниях пищеварительного тракта, аллергии, дефиците питательных веществ, запорах может захотеться кислого. Это волне объяснимо: кислые и маринованные продукты считаются натуральными пробиотиками, которые способствую работе ЖКТ.

А вот постоянная потребность в жирной, высококалорийной пище может указывать на дефицит кальция или жирорастворимых витаминов А, D, E, K. Такую тягу могут вызвать чрезмерные физические нагрузки и ряд болезней, в числе которых ожирение, болезнь Иценко-Кушинга.