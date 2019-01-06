Ученые определили источник «акустической атаки» на дипломатов США в Гаване

Сегодня, 09:33

В 2016 году сотрудники представительства пожаловались на очень громкие, высокие звуки, которые провоцировали головные боли, слабость, потерю слуха.

Громкий скандал разразился на Кубе в ноябре 2016 года: дипломаты США начали жаловаться на постоянные высокие, очень громкие и пронзительные звуки, которые якобы провоцируют ряд неприятных симптомов, в том числе головные боли, тошноту, слабость, потерю слуха. Тогда из Гаваны было отозвано более 60% дипломатов, все они подверглись тщательному обследованию, однако никаких повреждений головного мозга у них не было обнаружено, из-за чего акустическое воздействие превратили в неизвестное опасное оружие.

В пятницу, 4 января, на ежегодном собрании Общества интегративной и сравнительной биологии ученые из Калифорнийского университета в Беркли и Университета Линкольна в Англии предоставили результаты своего исследования, по результатам которого они определили источник «акустической атаки» на дипломатов США в Гаване. По мнению ученых, американцы действительно подверглись «нападению» - экзотических сверчков определенного вида.

Ученые рассказали, что в брачный период самцы издают определенные звуки – песни, которыми пытаются привлечь самку. С похожими звуками один из исследователей столкнулся во время работы в Индии. Именно пение сверчка с коротким хвостом напомнила ему представленная аудиозапись. Чтобы доказать свою теорию, ученые тщательно проанализировали предоставленную запись, сравнили ее с аудио из онлайн-базы Университета Флориды. Артефакт на пленке мешал исследователям точно определить вид сверчка, а потому им пришлось регистрировать звуки из дома, как это делали дипломаты, находясь в Гаване. В результате отскакивающие от стен здания шумы оказались идентичны нерегулярным импульсам на кубинских записях.

Стрекотание индийского сверчка с коротким хвостом «в нюансах сопоставляет запись AP по длительности, частоте повторения импульсов, спектру мощности, стабильности частоты пульса и колебаниям на импульс», - отметил исследователь.