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Многократные предупреждения уфологов о глобальной опасности для всего человечества, в связи с появлением в Солнечной системе Планеты Х, похоже возымели свое действие.

Из информированных источников стало известно, что мировые ученые собираются провести секретную конференцию по Нибиру в апреле нынешнего года. Что характерно, но среди стран, подавших заявки на участие в форуме, нет ни России, ни США, ни Китая. Теперь научное сообщество вынуждено подозревать эти страны в ранее скрываемой информации, которой правительства не пожелали делиться с мировым сообществом. Конспирологи, в частности, Стив Бассет, уже заявил по этому поводу, что таинственные смерти ведущих уфологов, рассказывающих правду о Нибиру, лежат на совести спецслужб ведущих космических держав.

Как бы там ни было, но то, что академическая наука, наконец, соизволила обратить внимание на проблему, является позитивным фактором. Правда, некоторые уфологи утверждают, что выработка совместных действий по противостоянию инопланетной угрозе опоздала, как минимум на два года. Теперь главное дожить до того момента, когда ученые мужи придут к рациональному решению. Общественные организации, в свою очередь обратились к Москве и Вашингтону не оставаться в стороне и предлагать свои проекты, которые могут радикально разрешить ситуацию.