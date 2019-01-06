«Огромное светящееся насекомое»: Пришельцы с Нибиру были замечены над Калининградом – очевидцы

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По всей России с начала зимы жители замечают знамения, которые говорят им о возможном нашествии с Нибиру. Исключением не стал и Калининград, в котором запечатлели объект, похожий на гигантское насекомое, угрожающе трепыхающееся в небе.

В социальных сетях очевидцы опубликовали новое видео запечатленного неопознанного летающего объекта, которое порхало в небе, будто огромное светящееся насекомое. Оно то пропадало, то исчезало, но чаще всего мигало и не на шутку напугало местных жителей. Мужчина, который запечатлел данное явление вышел на балкон покурит, но, по его словам, даже ему стало страшно от увиденного.

Возможно, Нибиру все еще следит за землянами и ждет будущего удара в самый неожиданный момент, считают конспирологи. По их мнению, они постоянно меняют дату нападения своими догадками и пришельцы якобы боятся быть вовремя обнаруженными. Однако, скептики утверждают, что если бы инопланетяне и пытались «напасть», то делали бы это скрытнее и осмотрительнее, плюс ко всему, пролетев такое огромное расстояние и нацелившись именно на Землю вряд ли они бы стали ждать, тем более если это просто планета. По словам критиков псевдонаучной теории, Планету Х придумали для запугивания людей и моделировании их жизней более интересными и значимыми, а катаклизмы, которые происходят якобы по вине аннунаков, на самом деле обычные последствия деятельности человека на Земле и плохой экологии, что логично.

Таким образом, пришельцы с Нибиру были замечены над Калининградом и многие очевидцы продолжают верить в существование угрозы земному шару, однако, пока в этой неравной борьбе побеждают скептики, так как не предсказывают ровным счетом ничего, ведь прогноз они могут сделать только на то, что через 4 миллиарда лет Солнце потухнет и только в этом случае Земля погибнет, если люди не уничтожат ее ранее ядерной войной.