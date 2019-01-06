Смертельная опасность: Люди-паразиты получают неограниченную власть

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Сам термин звучит несколько диковато, так как на подсознательном уровне определение «паразиты» относится к неким простейшим организмам, которые питаются за счет организма жертвы, но на самом деле, все выглядит куда страшнее.

Люди-паразиты с течением времени и развитием технологий получают неограниченную власть. Это неощутимая, но смертельная опасность, которая подстерегает здравомыслящее человечество, настроенное творчески и позитивно к окружающей реальности. Некоторые конспирологи утверждают, что паразитирующие создания, несмотря не внешнюю похожесть с человеческими особями, являются пришельцами из иных измерений. Может быть, но, далеко не всегда. Стоит внимательно изучить биографии многих политиков и даже представителей высшей власти, чтобы понять, что большинством общества руководит меньшинство людей-паразитов, которые питаются за счет покорности и подчинения. Такую теорию озвучил в свое время известный публицист и конспиролог Эндрю Кушнер, который был затем лишен средств к существованию и осмеян провластными средствами массовой информации.

По теории Кушнера, психологическое давление на человека обладающего базовыми моральными и этическими принципами уже само собой означает, что внедрение паразита происходит целенаправленно. На бытовом уровне это может проявляться в форме мелких, но постоянных просьб, в которых трудно отказать. Житейская мудрость о том, что всякое доброе дело наказуемо вступает в силу, когда уже слишком поздно исправлять свои ошибки. С внедрением глобальных коммуникаций паразиты получили безраздельную власть над обществом. Пришельцам с Нибиру не обязательно высаживать десанты для оккупации Земли, паразиты с радостью отдадут им виртуальные ключи от стран и городов, но затем, как в притче американского фантаста Рэя Брэдбери, поглотят их своим тихим, но смертельным способом. Человечество неудержимо мутирует, но кричат об этом только единицы, которые не в силах остановить катастрофу.