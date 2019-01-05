Россия идёт в далёкий космос: РФ собирается открыть в Чили центр космической связи

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Ему уже придумано название «Южный». Его задачей станет управление космическими аппаратами, отправившимися очень далеко от Земли.

Таким образом, Россия продемонстрировала, что она и далее идёт в далёкий космос: РФ собирается открыть в Чили центр космической связи. Это будет сделано в рамках модернизации систем управления подобными устройствами.

«Южный» разместится на базе обсерватории с названием «Серро Эль Робле». Её создали в 1968 году при непосредственной помощи СССР. Однако, когда в Чили в 1973 году после путча пришёл к власти Пиночет, советские астрономы покинули перспективную базу. Сейчас пришла пора туда вернуться.

Общие средства на модернизацию в наземных комплексах по управлению космическими аппаратами, находящимися в дальних полётах, оцениваются в 1,76 млрд рублей.

Они должны быть освоены, а объекты запущены не позднее 25 ноября 2025 года.