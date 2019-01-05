У Нибиру ещё есть шансы уничтожить Землю – уфологи

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При этом она может как разрушить планету «в космическую пыль», так и просто «стереть» с неё всё живое. Так полагают альтернативные учёные, изучившие перспективные возможности Планеты Х.

Уфологи считают, что у Нибиру ещё есть шансы уничтожить Землю. Сейчас эта зловещая планета-убийца якобы только приближается из глубин космоса, видимо, оценивая свои возможности.

Ранее высказывались предположения, что появившийся вблизи с солнцем огромный крейсер инопланетян, создавших Землю, сможет «отключить ей мозги» и отправить во Вселенную обычным космическим телом.

Если этого не произойдёт, получается ряд вариантов, по мнению ряда уфологов. Если крейсер попытается уничтожить Нибиру, произойдёт колоссальный космический взрыв, который уничтожит всю Солнечную систему. Не исключено, что именно на это и рассчитывает Планета-Х, выступив в роли убийцы-смертника.

Другой вариант более «мягкий». Не исключено, что она прекратит натравливать на Землю достаточно мелкие по её масштабам метеориты. Уфологи предположили, что она способна отделить от себя большое количество огромных кусков и ударить ими по нашей планете одновременно.

«Авангарды» являются отличными ракетами даже для ближнего космоса, но их число может оказаться недостаточным для глобального противодействия.

При этом части Нибиру будут направлены на те места, куда она уже «прицеливалась». Это супервулканы и разломы тектонических плит. Извержения и огромные цунами просто смоют с лица Земли всё живое.

Также нельзя исключить, что подобными возможностями Нибиру не обладает. Если она действует не в одиночку, а послана злобной цивилизацией, перспективы Земли совсем нерадостные.

Именно этим возможно пояснение её задержки. Планета-Х просто ожидает подкреплений. Тогда к такой же мере прибегнут и представители цивилизации, создавшей Землю, которые оберегают свою творение.

В случае начала космической войны, шансов выжить не будет не только у Земли, но и у всей Солнечной системы. В войне за Землю, она погибнет первой.

Впрочем, отмечают уфологи, это самые мрачные предположения, которые, по их мнению, крайне маловероятны. Скорее всего, Нибиру предпочтёт остаться в отдалении и «гадить» Земле «по мелочам».