Появится новый океан: Катастрофа накроет Землю через 100 млн лет

Сегодня, 05:40

Будущее планеты вовсе не так безоблачно, как представляют его те, кто живут на ней. Изменения будут геоглобальных масштабов.

Учёные уверены, что катастрофа накроет Землю через 100 млн лет. Это станет следствием, с одной стороны, человеческой деятельности, а с другой – природных и космических явлений.

Так, климатические изменения приведут к образования нового океана. Он появится в одном из самых жарких мест планеты, называемом Африканской котловиной, расположенной между Эритреей и Эфиопией. Несколько утешает лишь то, что это произойдёт явно не скоро.

Но, если это ещё как-то можно пережить, то удар из космоса станет просто ужасающим. Это будет столкновение с огромным метеоритом, что вызовет вымирание почти всех живых существ.

Возможно, выжить удастся лишь некоторым из них. Затем они начнут мутировать в гораздо более сложные формы жизни. Не исключено появление разумных беспозвоночных или земноводных. Это произойдёт, ориентировочно, через 100 млн лет.

Приблизительно в то же время соединятся Африка и юго-восточная Европа. Таким образом, Средиземное море просто «выплеснет». У Австралии и Антарктиды начнётся стремительное движение к Азии. К ней же устремится и Америка, ещё более отдаляясь от Европы.

Но есть и более близкие угрожающие перспективы. Земля начала постепенно входить в зону максимального приближения к Солнцу, покидая зону, пригодную для проживания людей. Вымрет всё живое.

Единственной надеждой остаётся, что земляне к той поре смогут освоить, как минимум, Марс.