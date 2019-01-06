Учёные Германии создали пищевой сканер для проверки свежести продуктов

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Это приведёт к огромному уменьшению количества выбрасываемой еды. Зачастую причиной этого является неуверенность людей в том, что она не испортилась.

Учёные Германии создали карманный пищевой сканер для мгновенной проверки свежести продуктов. Помимо того, его пользователь сможет убедиться в их подлинности.

По данным статистики из всех продуктов питания, производимых в мире, выбрасывается, приблизительно, треть. В годовом исчислении, это 1,3 млрд тонн.

Развитые страны, где эти отходы имеют наибольший процент, тратят на вывоз мусора, примерно, 680 млрд долларов каждый год.

В основном, люди выбрасывают продукты, поскольку не уверены, что те до сих пор остались свежими. Частично в решении этой проблемы поможет пищевой сканер.

В его основе работа высокоточного ближнего инфракрасного датчика. Сначала инфракрасный луч попадает на еду, после чего измерение отражённого света производится по ИК-спектру.

При сравнении этого спектра с известным образцом, новинка способна определять не только свежесть пищи. Она подскажет и степень её зрелости, и даже подлинности. В частности сканер вполне может отличить форель, которую выдают за более дорогого лосося.

О стоимости новинки пока ничего не известно.