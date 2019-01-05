Нибиру не удалялась от Земли и пророчество в силе: Она ещё не приближалась - уфологи

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Этому служит подтверждением множество фактов. Все они известны по отдельности. Альтернативные учёные собрали их вместе.

Многие уфологи считают, что Нибиру, никуда не удалялась от Земли, как многие думали ранее. Она ещё просто не приближалась и мрачное пророчество о Планете – Убийце остаётся, таким образом, в силе.

Во-первых, Планету-Х не засёк ни один прибор. Её вообще за это время никто не видел. То, что её «замечали» над Москвой, Саратовом, в Хацапетовке и далее по списку, не может вызвать ничего, кроме улыбки.

Вхождение планеты размером с Солнце в нашу атмосферу вызвало бы взрыв космического масштаба. Это не исключает того, что впереди себя она вполне могла направлять своих «посланников».

Это не обязательно физическое явление. Это может быть следствием массового воздействия на психику людей в определённых местах. Если это уже доступно земным учёным, то для внеземного разума и вовсе не проблема.

Также факторами её приближения могли быть и ряд необъяснимых катаклизмов, произошедших до Нового года.

Причиной такой злости Нибиру к Земле тоже может быть простое объяснение. Наша планета создана во Вселенной, скорее всего, неестественным образом. Той цивилизацией, представители которой сейчас находятся на Луне.

У тех, кто послал Планету-Х, не получается ничего подобного, что вызывает дополнительную злость.

«Создатели» Земли всерьёз обеспокоились возможностью уничтожения их творения и приняли для его защиты необходимые меры.

Прежде всего, они, судя по всему, намереваются выступать «единым фронтом» с землянами. Естественно, каждый в силу своих возможностей.

Только этим можно пояснить чрезвычайно быстрое появление у Китая новейшего ровера-зонда, а у России – гиперзвуковой ракеты «Авангард».

Ровер уже прилунился. Причём, на «тёмной» стороне Луны, что ранее было недостижимым. Видимо, предназначением этого китайского зонда служит установление контактов с инопланетянами.

В ближнем космосе Землю от больших метеоритов станут защищать ядерные «Авангарды». Сама Нибиру на таран вряд ли решится. Это будет означать для неё самоуничтожение.

Но на случай такой попытки в нашу систему уже прибыла ударная сила от создавшей Землю цивилизации. Уфологи заметили прибывший недавно огромный объект, барражирующий по невообразимой траектории рядом с Солнцем. Они уже назвали его «крейсером». Любое другое тело при таком приближении к светилу расплавилось бы, но только не это. Возможно, оно после долгого перелёта подзаряжается для отпора Нибиру.

Так что, если действие мрачного прогноза никто не отменял, то никто не отменял и возможности ему противостоять.