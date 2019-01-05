На заживление травм у пациентов влияет пол и уровень образованности

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Каждый день люди сталкиваются с теми или иными травмами. А процесс заживления у всех разный. Ученые выяснили почему.

Американские ученые утверждают, что смертность от травм стала меньше на целых 4% и это очень хорошо. Специалисты по травматологии из США проводили исследования и наблюдали пациентов с различными травмами и степенью их тяжести. За 30 месяцев программы, учены наблюдали более чем 1500 пациентов. Результаты наблюдений показали, что на процесс заживления травм влияет пол и образование пациента.

Так, например, у женщин травмы заживают гораздо быстрее, чем это происходит с мужчинами. Также уровень образования, демографические и социальные показатели пациента влияют на скорость заживления травм, как положительно так и отрицательно.

Данные показатели, помогут в разработке новых концепций лечения различных травм и повреждений, которые приведут к повышению заживляемости ран и травм, а также показатели смертности станут меньше.