Нибиру может помочь лидеру КНДР в неполное солнечное затмение с 5 на 6 января

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Загадочная Нибиру может косвенно повлиять и на политические процессы Земли.

Согласно информации, поступающей в первые дни нового года, природные катаклизмы - обильные снегопады, бури, ледяные дожди приводят к массовым техногенным авариям. Уфологи связывают это с безусловным влиянием Нибиру. Ещё в конце декабря ими были предсказаны снегопады и морозы и это полностью совпало с прогнозами синоптиков. Немногие знают, что с 5 на 6 января дальневосточный регион Земли окажется во власти неполного солнечного затмения. Это коснётся Дальнего востока РФ, Монголии, части Китая, Корейского полуострова, Японии и вплоть до Аляски. Как известно, солнечные и лунные затмения оказывают косвенное влияние на поведение людей и принятие ими решений. Поскольку именно этот регион сейчас переживает бурные последствия воздействия Нибиру, то затмение может усилить эффект. В этой связи, в поле зрения конспирологов попал примечательный факт.

Эксперты рассказали, что южнокорейский Институт политических наук Университета Данкук с помощью искусственного интеллекта проанализировал недавние выступления Ким Чен Ына и, на основе речевых и мимических нюансов, выяснил скрытые посылы в речах лидера КНДР. По утверждению специалистов, Ким Чен Ын планирует провести тайное тестирование ядерных зарядов, скорее всего в Гуаме. И это, несмотря на то, что между КНДР и США существует договорённость о приостановке испытания ядерного оружия. Конспирологи уверены, когда сейсмологические службы зафиксируют колебания земной коры, то привычно спишут это на козни Нибиру, которая тем самым может «помочь» лидеру КНДР скрыть тайные деяния от Трампа. Естественно, это вызывает беспокойство аналитиков, которые уверяют, что повлиять на воздействие зловещей планеты Х человечество не в состоянии.