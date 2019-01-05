Уоринг показал останки тигра-инопланетянина на Марсе

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Охотник за НЛО открыл ископаемых инопланетян на Марсе

Скотт Керинг, один из известных охотников за НЛО, утверждает, что Уоринг показал три вида ископаемых окаменелостей на Марсе. Данными исследованиями он доказал, что кроме Земли жизнь существует ещё и на Красной планете. Данную информацию Керинг получил в процессе изучения платформы Гигапан. Первый вид окаменелостей – это растение, подобное земному кактусу, второй – останки черепа тигра, третий же вид показался Уорингу наиболее занятным. Интересно, что череп третьего вида наполовину подобен человеческому. Именно этот последний вид привлёк особое внимание учёного, так как он показался ему наиболее умным и человекообразным.

Несмотря на доказательства Уоринга, учёные НАСА утверждают, что это всего лишь результат парейдолии – зрительной иллюзии, когда человек формирует иллюзорные образы, исходя из реальных знакомых ему объектов, уже существующих в природе.

Таким образом, возможно, марсианские «находки» являются исключительно породами, которые подверглись определённой деформации.