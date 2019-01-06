Врачи пояснили причину утренней усталости

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Зачастую человек, у которого был полноценный ночной отдых, просыпается в «разобранном состоянии». Этот эффект вызывает искусственное освещение.

К такому выводу пришла группа американских исследователей. Именно этим фактом они пояснили причину утренней усталости.

Специалисты выявили, что освещение, качество ночного отдыхf и утреннее состояние взаимосвязаны.

Ряд участников эксперимента сообщили, что даже если вечером они были бодры и энергичны, то утром просыпались со слабостью, усталостью и желанием оставаться в постели весь день.

Врачи установили главного виновника этого явления. По их мнению, это искусственное освещение, которым пользуются желающие в вечернее время подольше поразвлекаться или поработать.

В результате это приводит к сбою природных биоритмов. Происходит нарушение в выработке гормона мелатонина. Это и ведёт к тому, что утром человек начинает чувствовать усталость.

Для избавления от такого дискомфорта медики рекомендуют побольше находиться на свежем воздухе и постоянно проявлять физическую активность.