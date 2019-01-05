Учёные доказали, что пыль стала устойчивой к антибиотикам

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Исследования учёных показали, что антимикробное вещество триклозан в избытке содержится в пыли.

Оказывается, обычная пыль включает в себя организмы, которые вызывают устойчивую к антибиотикам инфекцию. Исследователь Эрик Хартманн сравнивал образцы пыли и изучал бактерии, находящиеся в ней. Команда Хартманна доказала, что в пыли имеется высокое содержание триклозана, указывающее на хорошую устойчивость к антибиотикам. Мировые производители антибактериальных средств добавляют триклозан в мыло для рук, зубную пасту и различные антибактериальные растворы. Учреждения по контролю заболеваний крайне обеспокоены устойчивыми к антибиотикам бактериям, так как стало известно, что только в США за год умирает 25 тысяч человек от инфекций устойчивых к антибиотикам. В 2016 году триклозан был запрещен, однако продукция с данным веществом продолжает выпускаться, так как не везде присутствует маркировка. Учёные рекомендуют снять с производства антимикробные препараты и использовать обычное мыло и полотенце, так как далеко не все микробы вокруг нас плохие, более того бактерии способны мутировать и приспосабливаться к среде.