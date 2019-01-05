«Есть тайны, которые лучше не трогать»: Интерес к обратной стороне Луны может оказаться убийственным для человечества

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Предсказание Айзека Азимова, о возможном начале глобального конфликта, связанного с освоением лунных природных ресурсов, в начале 2019 года приобрело зловещее фактическое доказательство, когда Китай отправил свой зонд Чанъэ-4 на обратную сторону Луны.

По мнению ряда конспирологов, которые высказывались еще десятилетия назад, есть тайны, которые лучше не трогать, а интерес к обратной стороне Луны может оказаться губительным для человечества. Действительно, вопреки всем космологическим законам, земной спутник движется по определенной орбите таким образом, что «темная сторона» всегда скрыта от глаз землян. Даже в массовой культуре 70-х годов прошлого века легендарная группа Pink Floyd, выпустив альбом Dark Side Of The Moon, предупреждала, конечно, метафорически, что если что-то скрывается от глаз, то не стоит пытаться разглядеть это. В мироздании не существует «табу», созданных на пустом месте. Тем не менее, земляне решили вторгнуться в древнейшую тайну.

Во время миссии «Аполлон» неоднократно сообщалось, что астронавтам США удалось увидеть на темной стороне некие «замки», колоссальные строения, похожие на ангары и многое прочее, что могло заинтересовать обывателей. Однако весь фокус в том, что членам лунной экспедиции никак бы не удалось рассмотреть обратную сторону спутника, потому как, они элементарно не пересекали эту условную границу. Тем не менее, тема получила распространение в кинематографе и литературе. Фантазии писателей и сценаристов были безграничны. Сейчас уфологи и конспирологически настроенные приверженцы альтернативных знаний предупреждают, что не стоит заглядывать туда, где висит незримая табличка «не входить – убьет!».