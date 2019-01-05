NASA разрабатывает космический корабль для защиты Земли от астероидов путем их отклонения

Эксперимент, который может спасти мир. Космический корабль NASA, созданный для защиты Земли от подлетающих астероидов, будет испытан путем столкновения с астероидом.
Это произойдет на расстоянии 6 млн км от Земли со скоростью 21 700 км/ч в октябре 2022 года. Космический корабль будет запущен в 2021 году для сбора данных о потенциально опасном астероиде.
Цель DART - Дидимун, маленький камень бинарного астероида Дидимос. Большинство миссий посвящено сбору данных, но NASA называет этот запуск «планетарной защитой». Такая мера предосторожности теоретически может защитить Землю от столкновений.
В настоящее время проект находится на завершающей стадии разработки, миссия, которая называется «Тест на перенаправление двойного астероида» (DART), будет проверена путем реального столкновения.
Получившая название Didymoon космическая скала приблизилась к Земле на 3,7 миллиона миль (5,9 миллиона километров) в 2003 году. DART врежется в Дидимун, который вращается вокруг большого астероида, называемого Дидимос, со скоростью 13 500 миль в час (21 700 км/ч).
NASA описывает планетарную защиту как «обеспечение раннего обнаружения потенциально опасных объектов и координацию действий с правительством США в ответ на угрозу удара».
Цель DART - Дидимос, который был выбран потому, что это двойной астероид - система из двух камней, вращающихся вокруг общей центральной точки. Это означает, что DART может врезаться в меньший астероид из пары.
DART будет отслеживать и анализировать данные Дидимоса и меньшего астероида Дидимун, прежде чем врезаться в него, пока он достаточно далеко от Земли.