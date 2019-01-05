NASA разрабатывает космический корабль для защиты Земли от астероидов путем их отклонения

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Эксперимент, который может спасти мир. Космический корабль NASA, созданный для защиты Земли от подлетающих астероидов, будет испытан путем столкновения с астероидом.

Это произойдет на расстоянии 6 млн км от Земли со скоростью 21 700 км/ч в октябре 2022 года. Космический корабль будет запущен в 2021 году для сбора данных о потенциально опасном астероиде.

Цель DART - Дидимун, маленький камень бинарного астероида Дидимос. Большинство миссий посвящено сбору данных, но NASA называет этот запуск «планетарной защитой». Такая мера предосторожности теоретически может защитить Землю от столкновений.

В настоящее время проект находится на завершающей стадии разработки, миссия, которая называется «Тест на перенаправление двойного астероида» (DART), будет проверена путем реального столкновения.

Получившая название Didymoon космическая скала приблизилась к Земле на 3,7 миллиона миль (5,9 миллиона километров) в 2003 году. DART врежется в Дидимун, который вращается вокруг большого астероида, называемого Дидимос, со скоростью 13 500 миль в час (21 700 км/ч).

«Планетарная защита на самом деле касается нынешней Солнечной системы и того, что мы собираемся делать в настоящем», - сказала доктор Нэнси Чэбот, специалист по проекту DART.

«DART - это только первая демонстрация технологии в гораздо более крупной стратегии NASA по планетарной обороне. DART - это не окончательный ответ, а скорее первый важный шаг, если нам нужно будет защитить Землю от удара астероида. Обнаружение астероидов, которые представляют потенциальные риски воздействия на Землю, отслеживание их и их характеристика являются критически важными для всех усилий по защите планеты».

NASA описывает планетарную защиту как «обеспечение раннего обнаружения потенциально опасных объектов и координацию действий с правительством США в ответ на угрозу удара».

Цель DART - Дидимос, который был выбран потому, что это двойной астероид - система из двух камней, вращающихся вокруг общей центральной точки. Это означает, что DART может врезаться в меньший астероид из пары.

DART будет отслеживать и анализировать данные Дидимоса и меньшего астероида Дидимун, прежде чем врезаться в него, пока он достаточно далеко от Земли.

«Телескопы на Земле будут измерять астероидную систему Дидимос до и после удара DART, что будет определять, насколько эффективным было воздействие DART для подталкивания астероида», - сказала доктор Чэбот.

«Космический корабль DART ударит по астероиду и будет уничтожен при ударе».

«Обнаружение астероидов, которые представляют потенциальные риски воздействия на Землю, отслеживание и характеристика их являются критически важными для всех усилий по планетарной обороне».