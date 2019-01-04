Океан уже начал остывать – Учёные нашли в водах Тихого океана доказательства малого ледникового периода

Вчера, 23:15

Тихоокеанские воды уже остыли на 0,08 градусов. Этот процесс начался в конце 20-го века и всё ещё продолжается. При этом нижние слои вод всё ещё остаются тёплыми, не успев промёрзнуть.

Недавно два учёных сделали громкое заявление о охлаждении Тихого океана. Исследователи уверены, что в мировых водах наступил малый ледниковый период. Речь идёт об открытии Джейка Гебби и Питера Хьюбертса из Вудс-Холского Океанического Института и Гарвардского университета. Исследователи нашли в водах Тихого океана доказательства малого ледникового периода, изучив его температуру за последние 150 лет.

Дело в том, что вода в Тихом океане очень долго опускается ко дну. Это из-за того, что он пополняется только с юга. Таким образом, верхние слои океанической воды опускаются на дно за несколько сотен лет. Данная информация натолкнула учёных на мысль, что температура в нижних слоях Тихого океана может показать, какой была погода 100-200 лет назад.

Исследователи получили данные от международной группы коллег «Программа Арго», собранные на глубине до 2 километров. По их словам, пробы демонстрировали реальную погоду в 1872-1876 годах. Благодаря компьютерной модели учёные воссоздали циркуляцию воды в Тихом океане того времени.

Модель показала, что в течении 20-го века Тихий океан уже начал остывать. Температура опустилась на 0,02 до 0,08 градусов по Цельсию. Данное охлаждение, уверены исследователи, связано с малым ледниковым периодом, который длился на Земле с 1300 по 1870 года. До этого было время, называемое Средневековым тёплым периодом. Благодаря ему нижние слои Тихого океана прогрелись перед резким охлаждением, которое происходит сейчас.

Стоит отметить, что понижение температуры в 0,02-0,08 градусов кажется не большой цифрой, но в масштабах целого океана это очень крупное изменение. Они показывают реальное похолодание, произошедшее в истории человечества относительно не так давно.