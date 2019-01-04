Китайский ровер Jade Rabbit 2 начинает движение на «темной» стороне Луны

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Марсоход Jade Rabbit 2 сошел с трапа на мягкую поверхность Луны примерно через 12 часов после того, как китайский космический корабль Chang'e-4 совершил первую в мире посадку на дальней стороне спутника Земли.

Китайский ровер на «темной» стороне Луны оставляет первые следы на мягкой лунной поверхности.

Марсоход «Нефритовый кролик-2» сошел с трапа своего носителя на мягкую, похожую на снег. Фотография, размещенная онлайн космическим агентством Китая, показывает следы лунохода, направленные в сторону от космического корабля.

«Этот небольшой шаг ровера является гигантским скачком для китайской нации, - заявил CCTV Ву Вейрен, главный конструктор проекта исследования Луны. - Этот гигантский скачок - решающий шаг для нашего исследования космоса и освоения Вселенной».

Исследование космоса с дальней стороны Луны может в конечном итоге помочь ученым получить информацию о возникновении Солнечной системы и даже о рождении первых звезд Вселенной. Дальней стороны Луны не видно с Земли, поэтому обычно ее называют «темной стороной», потому что она относительно неизвестна, а вовсе не потому, она не освещается солнечным светом.

Три страны - Соединенные Штаты, бывший Советский Союз и совсем недавно Китай - отправляли космические корабли на ближнюю сторону Луны, но последняя посадка китайского корабля - первая на дальней стороне. Эту сторону Луны наблюдали многократно с лунной орбиты, но никогда не видели вблизи.

Миссия подчеркивает растущие амбиции Китая конкурировать с США, Россией и Европой в космосе и, в более широком смысле, укреплять свои позиции в качестве региональной и глобальной державы.

Ровер Jade Rabbit 2 имеет шесть колес, он может продолжать работать даже в случае отказа одного колеса. Аппарат способен подниматься на 20-градусный холм и преодолевать препятствия высотой до 20 см. Его максимальная скорость составляет 200 м / ч.

«Поверхность мягкая, как будто вы идете по снегу», - сказал в эфире CCTV Шен Чженронг, конструктор вездеходов из Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники.