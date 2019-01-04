Телескоп для обнаружения космических рентгеновских лучей запущен в Антарктиде

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Американские ученые сообщили, что они успешно запустили телескоп из Антарктиды, который будет анализировать рентгеновские лучи, излучаемые далекими нейтронными звездами, черными дырами и другими экзотическими небесными телами.

Команда надеется получить новое понимание того, как происходит рост нейтронных звезд и черных дыр на двойной орбите со звездами с поглощением звездной материи.

Телескоп X-Calibur, запущенный Вашингтонским университетом в США со станции Макмердо в Антарктиде, поднимается на воздушном гелиевом шаре, предназначенном для достижения высоты 40 000 м.

На этой высоте аппарат будет двигаться, находясь почти в четыре раза выше крейсерской высоты авиалайнеров и выше 99% земной атмосферы.

«Нашей основной целью наблюдений будет Vela X-1, нейтронная звезда на двойной орбите со сверхгигантской звездой», - сказал Хенрик Кравчинский, профессор Вашингтонского университета.

Ученые собираются понять, как нейтронные звезды и черные дыры на двойной орбите со звездами растут, поглощая звездную материю. Нейтронные звезды - это объекты очень малого радиуса (обычно 30 км) и очень высокой плотности, состоящие преимущественно из плотно упакованных нейтронов.

Считается, что нейтронные звезды образуются в результате гравитационного коллапса остатка массивной звезды после взрыва сверхновой, при условии, что звезда недостаточно массивна, чтобы произвести черную дыру.

Исследователи будут объединять данные X-Calibur на воздушном шаре и одновременные измерения трех находящихся в космосе спутников.

«Результаты этих различных обсерваторий будут объединены, ограничив физические условия, близкие к нейтронной звезде, и, таким образом, использовать Vela X-1 в качестве инструмента исследования поведения вещества и магнитных полей в действительно экстремальных условиях», - сказал Кравчинский.

X-Calibur потребуется как минимум восемь дней, собрав достаточно данных, чтобы ученые могли считать запуск успешным. Ожидается, что в течение этого времени аппарат на воздушном шаре облетит весь антарктический континент. Если все будет нормально, X-Calibur может летать и дольше.

X-Calibur предназначен для измерения поляризации электрического поля рентгеновского излучения двойных звездных систем.

С помощью наблюдений Vela X-1 ученые хотят показать, как происходит ускорение частиц до высоких энергий нейтронными звездами. Также в резултате наблюдений будет производиться проверка двух наиболее важных теорий в современной физике в экстремальных условиях: квантовой электродинамики и общей теории относительности.

В соответстваии с квантовой электродинамикой, квантовый вакуум возле намагниченных нейтронных звезд должен обладать свойствами двойного лучепреломления, то есть воздействовать на рентгеновское излучение подобно кристаллам двойного лучепреломления, например, сапфирам или кварцам, влияющим на оптический свет.

Теория общей теории относительности описывает траектории рентгеновских лучей, близких к нейтронным звездам, где крайняя масса нейтронных звезд почти искривляет пространство-время в узел.