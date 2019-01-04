Вакцина против гриппа спасает от сердечной недостаточности – учёные

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Исследователи из Копенгагенского университета настаивают на необходимости ежегодной вакцинации.

Учёные проанализировали данные национальных реестров Дании о 134 048 пациентах, часть из которых была когда-либо вакцинирована против гриппа, часть проходила ежегодную вакцинацию, а часть вовсе никогда не делала подобную прививку. Согласно закону Дании, при рождении каждому гражданину присваивается индивидуальный номер, по которому его можно обнаружить в любых базах. Это позволило учёным следить за здоровьем добровольцев с 2003 по 2015 год.

Согласно полученным результатам, за период исследования количество пациентов, которые были привиты от гриппа, выросло на 52%. В то же время показатель смертности от сердечной недостаточности после вакцинации снизился на 19%. Больше шансов сохранить жизнь после установки диагноза «сердечная недостаточность» имели пациенты, которые сделали прививку в начале сезона гриппа – в сентябре и октябре, а не в ноябре или декабре. Это говорит о том, что важность вакцины против гриппа для взрослого населения была ранее недооценена. Теперь исследователи просят кардиологов обращать особое внимание на то, имеет ли их пациент спасающую от смерти прививку.