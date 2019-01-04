90% поваренной соли содержат крошечные кусочки пластика

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Только человечество успокоилось, узнав, что соль – не «белая смерть», она необходима, так как входит в состав клеток крови, поддерживает их форму и прочность, как новое исследование шокировало известием, что в 90% поваренной соли, используемой во всем мире, содержатся крошечные кусочки пластика.

Это поразительный факт, но он не так уж невероятен, если задуматься. В конце концов, океаны, моря и другие водоемы во всем мире в наши дни широко загрязнены микропластиками, и большая часть соли, которую мы используем, поступает из этой воды.

Фактически, из всех протестированных типов соли было обнаружено, что морская соль содержит самые высокие уровни пластических масс, за ней следуют соль из озер и каменная соль, добываемая из соляных отложений под землей. Эти микропластики представляют собой небольшие кусочки пластика размером менее 5 микрон, они образуются при разрушении более крупных предметов, таких как пластиковые бутылки.

В исследовании, проведенном учеными из Национального университета Инчхон в Южной Корее и опубликованном в журнале Environmental Science & Technology, были рассмотрены 39 марок соли, взятых из 21 страны. Полученные данные свидетельствуют о том, что средний взрослый глотает около 2000 микропластиков каждый год благодаря их присутствию в водоемах планеты.

Неудивительно, что уровни пластического загрязнения в определенных географических районах были связаны с количеством микропластов, которые там все время увеличиваются.

Например, прошлые исследования показали, что Индонезия имеет второй по величине уровень пластического загрязнения в мире; новое исследование показало, что у столовых солей страны самое высокое микропластическое загрязнение.

Только три столовые соли, исследованные в работе, не содержали микропластики: нерафинированная французская морская соль, которая была получена в результате солнечного испарения, очищенная китайская каменная соль и очищенная тайваньская морская соль. Названия конкретных брендов не разглашаются. В то же время микропластики были обнаружены в морской соли, продаваемой в США, Великобритании, Испании и Франции. Азия является домом для худших в мире пластических загрязнений.

Неизвестно, насколько негативно микропластики повлияют на здоровье человека в долгосрочной перспективе. Пластмассы не только сами по себе опасны, но и поглощают токсичные химические вещества, содержащиеся в морской воде. Они поглощаются всеми в море, от крошечного планктона до моллюсков и крупной рыбы, прокладывая себе путь вверх по пищевой цепочке и подвергая людей риску.

Таким образом, чтобы не употреблять в пищу пластик, надо пользоваться каменной солью (ее месторождения есть на Урале, на Донбассе, Волгоградской, Астраханской областях и в Сибири).