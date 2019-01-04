«Готовы спрятаться в океане»: От последствий столкновения с Нибиру спасутся мутирующие африканские гориллы

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Тревожные сообщения зоологов, работающих в джунглях Конго об аномалиях, происходящих в межвидовой цепочке некоторых приматов, приобрели зловещее значение лишь после того, как вторжение в Солнечную систему Планеты Х, было фактически доказано.

Изучая сообщения ученых, уфологи предположили, что от последствий столкновения с Нибиру спасутся мутирующие африканские гориллы, которые готовы спрятаться в океане от глобальных катаклизмов на суше. Еще два года назад зоологи заявили, что приматы из Конго, рождаются с перепонками между пальцами, характерными для земноводных представителей фауны. Вначале, эту аномалию объясняли загрязнением окружающей среды, затем, несмотря на противодействие активистов из «Гринпис», концепция была пересмотрена. Представители академической науки уже не скрывают, что версия уфологов о «спасительной мутации» имеет право на жизнь.

Даже самые ярые противники теории Чарльза Дарвина, всегда были вынуждены признать схожесть в генотипе приматов и человека. При этом, лишний ген, присутствующий у обезьян всегда вызывал оживленные дискуссии. Теперь, после масштабных исследований зоологов, была выдвинута теория о том, что интуитивная способность к сохранению вида характерна именно у приматов. Перепонки между пальцами и проблемы с деторождением, способствуют оптимальной эвакуации равнинных горилл перед глобальной катастрофой. Не исключено, что спустя миллионы лет, приматы вновь выйдут на выжженную сушу, чтобы дать начало новой цивилизации. Впрочем, версия наиболее харизматичных уфологов и конспирологов, вроде Эндрю Кушнера, может показаться экстравагантной фантазией. Только пока ученые не выяснили, почему у горилл, начали расти перепонки между пальцами.