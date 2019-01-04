Ученые: почему после кофе может хотеться спать

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Кофе обычно пьют, чтобы снять усталость и получить заряд бодрости. Почему же порой эффект бывает противоположным?

Длительность бодрящего эффекта кофе – 20-25 минут. Но порой бывает так: вы пили кофе целый день, а вам хочется опустить голову на стол и заснуть прямо за ним. Вы спите с открытыми глазами. Почему?

Первой причиной является действие аденозина. Аденозин является нейротрансмиттером, который вызывает усталость, когда вы не даете достаточного отдыха мозгу. Кофеин, содержащийся в кофе, блокирует рецепторы аденозина в мозгу. Не давая вашему мозгу получать аденозин, ваше тело все еще производит нейротрансмиттер. Из-за этого, как только кофеин перестает действовать, у вас накапливается аденозин, который внезапно попадает в ваше тело, вызывая сонливость.

Вторая причина сонливости – обезвоживание после кофе. Кофеин во время своего действия сужает все сосуды организма (повышая тем самым давление), кроме сосудов в почках. Сосуды почек кофеин расширяет, являясь таким образом мочегонным средством.

Если пить много кофе, частые походы в туалет обезвоживают тело, кровь становится более густой. Густая кровь медленнее движется по артериям и венам, как густая патока. В результате этого в организм поступает меньше кислорода. Это делает человека вялым и ленивым. Чувствуя вялость, человек снова наливает чашку кофе и усугубляет свое положение.

Сладкий кофе и сладости вместе с кофе могут дать вам сахарную катастрофу. Если ваш кофе особенно сладкий, вскоре после его употребления может произойти крах сахара. Сахар обрабатывается намного быстрее, чем кофе, и он оставляет вас без энергии после того, как он израсходован вашим телом. Если пить напитки со вкусом кофе, которые содержат много сахара, но мало кофе, организм на самом деле испытывает сахарную лихорадку и крах, больше, чем прилив кофеина.

Как же избежать негативных последствий действия кофеина? Издавна кофе в приличных кофейнях подают вместе со стаканом воды. Если каждый глоток кофе запивать стаканом обыкновенной воды, все негативные эффекты кофеина ослабеют – сердце не будет колотиться, как бешеное, мочегонный эффект будет незаметен.

Но все вышесказанное относилось только к молотому кофе из цельных зерен. Дело в том, что кофейное зерно содержит кофеин в наружной оболочке, а во внутренней оболочке – еще один алкалоид, теобромин. Так вот, в растворимом кофе кофеина обычно менее 10%, так как при его изготовления наружная оболочка зерна идет на нужды фармакологии.

Получается, вы пьете напиток не с кофеином, а с теобромином.

Теобромин начинает действовать после того, как кончается эффект кофеина – через полчаса. Этот алкалоид оказывает противоположное кофеину действие – расширяет сосуды во всем теле, а в почках – сужает. Поэтому, когда почечный кровоток ухудшается, человек может испытывать тянущие ощущения в почках. Чтобы не было такого эффекта, также надо запивать кофе водой.