«Опомниться не успеете»: Нибиру вывернет Землю наизнанку и «высосет» все необходимое

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Сенсационное открытие, сделанное два года назад японскими астрономами, по поводу структуры Меркурия, получило зловещее продолжение, в связи с прилетом в Солнечную систему Планеты Х.

Как заявляют уфологи, Нибиру буквально вывернет Землю наизнанку и «высосет» все необходимое для дальнейшего существования, как это и случилось с Меркурием миллионы лет назад. По мнению представителей альтернативной науки, не стоит применять земные стандарты, особенно если это касается психологии инопланетян. Все голливудские представление об агрессии пришельцев, базируются лишь на фантазии, не выходящей за рамки физических законов. На самом деле, все обстоит намного прозаичнее, а потому – страшнее. Обитатели Нибиру способны вывести ядро Земли на поверхность, при этом, все недра окажутся снаружи. Такая технология уже была описана в нескольких фантастических произведениях, но она вполне реальна для цивилизации, обладающей полной властью над гравитационными и магнитными полями.

Если бы ученые подошли к открытию анормальности структуры Меркурия под другим углом зрения, то они бы заметили, что «вывернутость» планеты носит искусственный характер. Космический зонд MESSENGER зафиксировал разнородность минералов, находящихся на поверхности, но при этом, ученые не провели логический анализ вероятности изъятия пород, которые должны были присутствовать в геологической структуре. Планета стала «адской» после того, как ядро и мантия поменялись местами. Уфологи предполагают, что та же участь может ожидать и Землю.