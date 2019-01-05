Морозы и снегопады: Американский пастор предсказал апокалиптическую снежную бурю и сильнейшее похолодание

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Снежная погода приведёт к появлению полярного вихря. Критическую метель «с Востока» уже подтвердили учёные-синоптики. Снегопад станет предвестником «второго пришествия Иисуса», считает проповедник.

Американский пастор Пол Бэгли недавно сделал очередное громкое апокалиптическое заявление. Он предсказал апокалиптическую снежную бурю и сильнейшее похолодание зимой 2019 года в Европе и США. Она может привести не просто к снегопаду и всем его последствиям, но и к полярному вихрю. Речь идёт об области пониженного давления, которая наполнена ледяным арктическим воздухом. Последний раз подобное явление происходило в 2014, 1989, 1985, 1977 году и так далее.

Полярный вихрь приведёт к очень низким температурам в Европе и США. По словам Пола Бэгли, в некоторых областях воздух будет холоднее -20 – -30 °C. При этом, морозы будут сопровождать обильные снегопады, что повлияет на целые инфраструктуры.

Пол Бэгли уверен, что ожидать сильнейшие метели ударят по Земле же текущей зимой. Проповедник-евангелист также уверен, что в христианских текстах достаточно доказательств его прогнозам. Он также подтверждает свои слова недавними прогнозами британских синоптиков, мол Великобритании стоит ожидать сильного снега с Востока. При этом Бэгли отмечает, что зимняя погода будет портится и в декабре текущего года.

По словам проповедника-евангелиста, снежную бурю ещё предсказывал в Библии Иоанн. Он предполагает, что речь может идти едва ли не апокалиптическом катаклизме, который повлияет на всё человечество, поставив его в сложное положение.

Бэгли полагает, что обильные снегопады являются одним из его 19 предсказаний, предвещающих второе пришествие Иисуса.

Как бы то ни было, слова Пола Бэгли являются не больше, чем предположением и ничего общего с реальным научным знанием не имеют. Однако, Метеорологическая служба действительно предупредила об обильных снегопадах и резком похолодании в Европе в конце января-начале февраля.