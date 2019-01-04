Синтетические антиоксиданты можно будет заменить натуральными

Сегодня, 16:24

Ученые на пороге решения глобальной проблемы искусственных антиоксидантов, которые жизненно необходимы в организме каждого человека.

Накануне ученые из Пенсильванского университета выяснили, что отруби, на которые мало кто обращает внимания - содержат в себе природный антиоксидант, который помогает сохранять пищу полезной дольше. Сейчас стоит глобальная проблема поиска замены синтетических антиоксидантов на натуральные, которых не так много на данный момент. Решив эту проблему, можно будет сохранять пищу здоровой намного дольше, так как антиоксиданты будут препятствовать окислению продуктов на клеточном уровне.

Сейчас эту проблему можно решить добавлением масел с содержанием Омега-3 жирных кислот, которые помогут сохранять пользу продуктов дольше, но с другой стороны это уменьшит их срок хранения из-за короткого срока годности самих кислот. Решение этого вопроса лежало всё время на поверхности - отруби. Их часто используют в качестве корма для животных, но редко используется в пищу людьми. А всё дело в том, что в отрубях содержатся алкилрезорцинолы, которые полезны для организма человека.

Важная задача стоит перед ученными найти способ выделять эти полезные вещества из отрубей, и включать их в состав других продуктов, что позволит полностью заменить синтетические антиоксиданты на натуральные.