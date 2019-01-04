Нибиру получила предупреждение от инопланетного разума, опекающего Землю - уфологи

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То, что внеземная цивилизация, чьи представители находятся на Луне, считает своим, она отдавать никому не намерена. Поэтому её помощь Земле в борьбе с Планетой Х стала просто неоценимой.

Уфологи считают, что Нибиру получила предупреждение от инопланетного разума, опекающего Землю. Зловещая планета после этого предпочла быстро удалиться. Не исключено, что за подмогой.

То, что на Луне, «что-то есть», не секрет с момента последней высадки туда американцев, которые бежали «теряя тапочки». Больше они туда – ни ногой.

То, что возраст Луны значительно старше Земли, тоже установлено. Тогда она никак не может быть спутником нашей планеты. Скорее создателем, вопреки законам, понятным современной науке.

С какой целью проводится этот эксперимент, нашему разуму недоступно. Но цель, безусловно, есть. Да и мы, скорее всего, «дети инопланетян». Так считает большинство уфологов.

И вот тут то появляется Нибиру с предзнаименованием об уничтожении Земли. Такого инопланетный разум допустить никак не мог.

Сначала у России после многих лет «буксовки» по проектам вдруг в кратчайшие сроки появляется супероружие. В том числе и гиперзвуковой ядерный «Авангард», способный «работать» в ближнем космосе.

Получается, что всех, причастных к этим разработкам учёных, вдруг одномоментно осенило, как нужно делать правильно. Или во сне приснилось. Такое вот внезапное озарение. Для инопланетян эти технологии давно прошедший век. Можно и поделиться, а в мозги влезать уже и земные специалисты научились.

Таким образом, Земля в лице России получила защиту на ближних подступах. «Авангард» без вопросов «грохнет» любой метеорит, запущенный Нибиру. Сама она, очевидно, на таран идти не решается.

Теперь лунным инопланетянам нужно было решить, что делать с самой Нибиру. Видимо, собственных сил не хватило, и они вызвали ударную подмогу из своей цивилизации.

Оттуда прибыл просто огромный объект, который сейчас движется в максимальной близости от Солнца, с нарушением всех физических законов. Уфологи назвали его «крейсером». Нибиру незамедлительно ретировалась.

Безусловно, удара на полное уничтожение Планеты Х не последовало бы. Это могло привести к гибели всей Солнечной системы.

Видимо, этот «крейсер» обладает такими возможностями, что может заставить Нибиру прекратить самостоятельно думать (по космическим меркам) и двигаться по особым законам.

После этого грозная Планета – убийца превратилась бы в обычный космический объект, странствующий во Вселенной.

Альтернативные учёные уверены, что она решила этого не дожидаться. Надолго ли отодвинулось пророчество – покажет время.