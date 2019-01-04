Повысить урожайность на 405 можно при помощи генетической модификации

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Ученые нашли важную особенность в системе фотосинтеза растений, которую теперь называют «фотодыханием». Такая особенность влияет на урожайность растений и может быть небезопасна для человека.

Исследователи из Института геномной биологии Университета Иллинойса имени Карла Р. Уоса (США) использовали генную модификацию для проведения ряда опытов в ходе которых смогли подправить механизм, который был заложен в растения от природы. Это выделение СО2 и поглощение кислорода. Сообщается. Что в результате эксперимента ученым удалось увелисить скорость роста растений на 40%.

Отмечается, что исследования проводились над табачными растениями. На данный момент идет активная работа по адаптации генной модификации для других видов растений. Доктор Дональд Орт объяснил главный принцип появления «фотодыхания». По его словам, это элемент эволюции, который следовало бы заменить, ведь далеко не всегда эти решения являются самым коротким путем в развитии растений.

Напомним, что фотодыхание – стимулируемое светом выделение углекислого газа и поглощение кислорода у растений преимущественно с С 3 -типом фотосинтеза. Также под фотодыханием понимают биохимический путь, связанный с регенерацией одной молекулы 3-фосфоглицериновой кислоты (С3) из двух молекул гликолевой кислоты (С2) и лежащий в основе вышеописанного газообмена.

По мнению американских ученых, восстановление даже части этих калорий будет иметь огромное значение для удовлетворения быстро растущего спроса на продукты питания в 21 веке по всему миру. Этот масштабный международный проект воплощается при поддержке государственных и неправительственных фондов, целью его является выведение новых сортов растений, способных к более эффективному фотосинтезу.