Почему кормление младенцев веганской диетой может быть рискованным

Хотя получение белка с помощью веганской диеты обычно не является проблемой, витамины и минералы не могут быть получены в полном объеме.
В новой статье для The Conversation Ширли Хинде и Рут Фарихильд, эксперты по питанию из Университета Кардиффа, раскрыли опасность кормления младенцев веганской диетой.
Эксперты говорят: «Что еще более важно для растительной диеты, так это потребление достаточного количества определенных витаминов и минералов, таких как железо, кальций, йод, цинк и витамины В12 и D. В растениях эти минералы не только ограничены определенными источниками, но и очень плохо усваиваются организмом, потому что они могут связываться с клетчаткой в растениях».
Получение достаточного количества железа в веганской диете также сложно.
Вместо этого исследователи предполагают, что родители должны по крайней мере включить яйца в рацион своего ребенка.