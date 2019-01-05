Почему кормление младенцев веганской диетой может быть рискованным

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Хотя получение белка с помощью веганской диеты обычно не является проблемой, витамины и минералы не могут быть получены в полном объеме.

В новой статье для The Conversation Ширли Хинде и Рут Фарихильд, эксперты по питанию из Университета Кардиффа, раскрыли опасность кормления младенцев веганской диетой.

Эксперты говорят: «Что еще более важно для растительной диеты, так это потребление достаточного количества определенных витаминов и минералов, таких как железо, кальций, йод, цинк и витамины В12 и D. В растениях эти минералы не только ограничены определенными источниками, но и очень плохо усваиваются организмом, потому что они могут связываться с клетчаткой в ​​растениях».

Получение достаточного количества железа в веганской диете также сложно.

Исследователи говорят: «Даже разнообразная веганская диета может вызвать целый ряд проблем для роста и развития детей. Если вы не едите молочные продукты или яйца, вы избавляетесь от этих жизненно важных витаминов и минералов».

«Вегетарианская диета также содержит меньше жиров (важный источник энергии для небольшого растущего организма) и может быть низким содержание натурального сахара из-за нехватки молока, естественного источника сахарной лактозы».

Вместо этого исследователи предполагают, что родители должны по крайней мере включить яйца в рацион своего ребенка.