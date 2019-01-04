Нибиру или война? Аналитик ЦРУ призвал сделать запасы и приготовиться к наихудшему

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Питер Прай рекомендует обратить внимание на наличие воды, продовольствия и медикаментов.

Один из влиятельнейших чиновников, директор целевой группы по национальной безопасности и консультант ЦРУ доктор Питер Прай несколько часов назад опубликовал сообщение, в котором призвал всех, кто его читает, сделать необходимые запасы и приготовиться к неизбежному. Он попросил передать эту информацию как можно большему количеству людей. Кроме этого, Прай беспокоится о собственной безопасности и напоминает коллегам и друзьям проявлять осмотрительность в высказываниях о его персоне. Обращаясь преимущественно к американской аудитории, аналитик настаивает на наихудшем развитии ситуации и просит быть готовым к этому население от Западного до Восточного побережья США. Его обращение быстро распространилось и многие полагают, что это коснётся и остального мира.

Пользователи Сети встревожены: о чём предупреждает Прай. Какая опасность угрожает миру: Нибиру или война. Воздействие зловещей планеты Х на Землю достигла за последние месяцы огромных масштабов. Сообщения о многочисленных техногенных катастрофах, вызванных погодными аномалиями, заполонили информационное пространство и вызывают большую тревогу человечества. Кроме этого, небывалую активность проявляет вулкан в Йеллоустоунском национальном парке, что также могло стать причиной загадочного заявления Питера Прая.