Сверхтяжелая ракета созданная в России получила название «Енисей»

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Старт сверх тяжелой космической ракеты-носителя «Енисей» запланирован на 2028 год. Она полностью сконструирована российскими специалистами из Роскосмоса.

Глава государственной корпорации «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил в своем выступлении о том, что новейшей сверхтяжелой ракете-носителю дано название «Енисей». Спроектирована она специально для совершения полетов на Луну. Российская сверхтяжелая ракета-носитель, в соответствии с планами конструкторов, на первом этапе должна будет выводить на низкую околоземную орбиту более 70 т груза.

На данный момент расписан строгий план-график по ее созданию, ведь полет запланирован на 2028 год с космодрома Восточный. Расходы на создание ракеты-носителя и строительство необходимой инфраструктуры оцениваются в 1,5 триллиона рублей. Разработчиками данной ракеты выступили РКК «Энергия», РКЦ «Прогресс» и Центр имени Хруничева, специалисты которого создали третью ступень.

Напомним, что о создании «Енисея» сообщалось еще в августе 2018 года. Известно, что в качестве первой ступени будут использоваться блоки ракеты «Союз-5», а третью ступень создадут в рамках проекта ракеты «Ангара-5В», над которым работают в Центре имени М. В. Хруничева.

Планируется, что строительство инфраструктуры под эту ракету на космодроме Восточный начнется в 2026 году. Данный ракетоноситель станет уникальным, ведь аналогов в мире ему пока нет, что даст возможность совершить первыми уникальные космические открытия.