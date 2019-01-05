Диетологи: Для сахара есть более полезная замена

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Специалисты полагают, что риск появления проблем со здоровьем очень повышается при чрезмерной любви к сладостям. Они провели исследование, что с этим можно поделать.

В результате диетологи, работающие в Университете Кембриджа, пришли к выводу, что для обычного сахара есть более полезная замена. В частности, ею может стать употребление цельного тростникового аналога, содержащего минералы и витамины.

Сахар, изготовленный из тростника, в отличие от своего аналога из свеклы, не ведёт также к тому, что кожа начинает утрачивать упругость, и появляются преждевременные морщины.

Также в списке, который подготовили диетологи, входит сироп, приготовленный из корня якона. Он может выступить, как неплохая альтернатива мёду. Коричневый заменитель, получаемый из риса, не содержит фруктозу. Для организма это тоже будет положительным знаком.

Есть и другие заменители. Это относится к ячменному солодовому сиропу и пальмовому аналогу. Оба продукта являются полностью натуральными и безопасны для здоровья.

Посетители Сети уже приступили к обсуждению этого предложения. Они вспомнили, что во времена СССР, чтобы поддержать экономику братской Кубы, стали закупать у неё в массовых объёмах тростниковый сахар, заполонивший прилавки вместо привычного свекольного.

Люди сразу стали жаловаться на то, что он совершенно не сладкий, да и цвет коричневого оттенка, что не вполне приятно.

Таким образом, килограмм сахара за ту же цену расходовался гораздо быстрее. Местами чуть не начались «сахарные бунты» и тростниковый сахар постепенно исчез в продажах.