Изменение климата привело к краху первой в мире империи 4000 лет назад

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Империя Аккад была основана в Месопотамии около 4300 лет назад. Спустя столетие она внезапно рухнула, вызвав массовую миграцию и конфликты. Изменения в сталагмитах связывают крах с изменениями климата.

Пещера Гол-э-Зард лежит в тени горы Дамаванд, которая на высоте более 5000 метров доминирует над ландшафтом северного Ирана. В этой пещере сталагмиты и сталактиты медленно растут в течение тысячелетий и сохраняют подсказки о прошлых климатических явлениях.

Изменения в химии сталагмитов в этой пещере теперь связывают распад Аккадской империи с изменениями климата более 4000 лет назад.

Аккад был первой в мире империей. Он был основан в Месопотамии около 4300 лет назад после того, как его правитель, Саргон Аккадский, объединил ряд независимых городов-государств.

Аккадское влияние распространялось вдоль рек Тигр и Евфрат от того, что сейчас является южным Ираком, до Сирии и Турции. Протяженность империи с севера на юг означала, что она охватывала регионы с различным климатом, начиная от плодородных земель на севере, которые сильно зависели от осадков (одна из «азиатских« хлебных корзин»), и заканчивая питаемыми ирригацией аллювиальными равнинами на юге.

Похоже, что империя становилась все более зависимой от продуктивности северных земель и использовала зерно из этого региона, чтобы кормить армию и перераспределять запасы продовольствия для ключевых сторонников.

Затем, примерно через столетие после своего образования, Аккадская империя внезапно распалась.

Мучения эпохи прекрасно отражены в древнем тексте «Проклятия Аккада», который описывает период беспорядков с нехваткой воды и пищи:

«... большие пахотные участки не давали зерна, затопленные поля не давали рыбу, орошаемые сады не давали ни сиропа, ни вина, из густых облаков не шли дожди».

Причину этого коллапса до сих пор обсуждают историки, археологи и ученые.

Одна из наиболее заметных точек зрения, отстаиваемая археологом Йельского университета Харви Вейссом (который основывался на более ранних идеях Эллсворта Хантингтона), заключается в том, что он был вызван внезапным наступлением засухи, которая серьезно повлияла на продуктивные северные районы империи.

Вайс и его коллеги обнаружили в северной Сирии доказательства того, что этот некогда процветающий регион был внезапно заброшен около 4200 лет назад, о чем свидетельствует отсутствие керамики и других археологических останков.

Богатые почвы более ранних периодов были заменены большим количеством ветреной пыли и песка, что свидетельствует о наступлении засухи.

Впоследствии морские керны из Оманского залива и Красного моря, которые связывали попадание пыли в море с отдаленными источниками в Месопотамии, представили дополнительные доказательства региональной засухи в то время.

Однако многие другие исследователи восприняли интерпретацию Вайса со скептицизмом.

Некоторые утверждали, например, что археологические и морские свидетельства не были достаточно точными, чтобы продемонстрировать надежную корреляцию между засухой и общественными изменениями в Месопотамии.

Пещерная пыль из Ирана может рассказать об истории климата. Пещера Гол-э-Зард находится в нескольких сотнях километров к востоку от бывшей Аккадской империи, но она находится прямо по ветру. В результате около 90% пыли региона присходит из пустынь Сирии и Ирака.

Эта пустынная пыль имеет более высокую концентрацию магния, чем местный известняк, который образует большинство сталагмитов Гол-э-Зарда (тех, которые растут вверх от пола пещеры).

Количество магния в сталагмитах Gol-e-Zard можно использовать в качестве индикатора запыленности на поверхности, причем более высокие концентрации магния указывают на более засушливые периоды. Сталагмиты могут быть очень точно датированы с помощью уран-ториевой хронологии.

Новое исследование представляет подробную историю запыленности в этом районе и определяет два основных периода засухи, которые начались 4510 и 4260 лет назад и длились соответственно 110 и 290 лет.

Последнее событие происходит именно во время распада Аккадской империи и дает убедительный аргумент в пользу того, что изменение климата, по крайней мере, отчасти является ответственным.

За крахом последовала массовая миграция с севера на юг, которая была встречена сопротивлением местного населения. Между Тигром и Евфратом была даже построена 180-километровая стена «Отпугиватель аморитов» в попытке контролировать иммиграцию.