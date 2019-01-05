Российский историк утверждает, что золото Наполеона 200 лет ищут не в том месте

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После отступления Наполеона в 1812 году из Москвы появились слухи о его добыче. Российский историк Вячеслав Рыжков говорит, что знает, где Наполеон спрятал 80 тонн золота.

Рыжков утверждает, что разгадал 200-летнюю загадку, где войска Наполеона спрятали 80 клад. Вячеслав Рыжков говорит, что французский император приказал отправить отвлекающую экспедицию на вымышленное место в 65 километрах от фактического места.

Рыжков говорит, что слухи о знаменитом «озере Наполеона», Семлёво, в Смоленской области были ложными, в то время как настоящая добыча была вывезена на озеро Большая Рутавечь возле его родного города Рудня.

Там был сам Наполеон, сопровождавший настоящие ценности и приказавший отправлять конвои-приманки к озеру Семлёво, чтобы отвлечь силы Александра I.

Историк сообщил, что, по его мнению, наполеоновские солдаты преднамеренно распространяли необоснованные слухи, чтобы скрыть истинное местонахождение сокровища недалеко от белорусской границы. А на самом деле французский император спрятал сокровища недалеко от родного города историка Рудня, оно было брошено в озеро Большая Рутавечь.

Историк утверждает, что Наполеон сплавил драгоценные металлы в слитки, и они были упакованы в 400 подвод. Подводы были доставлены на берег озера в сопровождении 500 всадников и 250 солдат элитной старой гвардии Наполеона.

Рыжков сказал, что сам император отправился с сокровищем, чтобы присмотреть за его сложным захоронением. В центре озера была построена платформа, и клад был похоронен на дне.

Рыжков утверждает, что из-за тщательно продуманного способа, которым была спрятана добыча, потребуются передовые технологии и специалисты, чтобы достать золото. Он также сказал, что исследования воды в 1980-х годах отмечали высокую концентрацию частиц серебра.

Миф об украденных сокровищах восходит к отступлению Великой наполеоновской армии из Москвы, когда, как говорят, они унесли золото и драгоценности из города. История гласит, что во время отступления в суровые декабрьские холода французские войска решили спрятать груз.

По словам члена штаба Наполеона Филиппа Поля де Сегура, добыча была спрятана в озере Семлево в Смоленской области России. Шотландский писатель сэр Уолтер Скотт добавил еще больше масла в огонь, когда упомянул об этом сокровище в своей биографии 1825 года «Жизнь Наполеона Бонапарта».

С тех пор историки и археологи исследовали район озера Семлево, и легенда была подкреплена огромными запасами оружия и боеприпасов, которые были обнаружены вокруг озера.

Советский Союз предпринимал значительные усилия по поиску сокровищ в 1960-х и 1970-х годах, но безрезультатно.

Но, согласно газете «Московский комсомолец», Владимир Порываев, который годами охотился за сокровищами, говорит, что история Рыжкова абсурдна. Он назвал идею 400 подвод особенно диковинной, сказав, что этот «секретный» конвой протянулся бы на многие версты. Порываев также высмеивает идею, спрашивая, какое снаряжение было у людей Наполеона для подводного захоронения на дне ледяного озера в середине зимы.