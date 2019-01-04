Прогнал Нибиру или сменил её?: Рядом с Солнцем замечен огромный крейсер, движущийся вопреки законам физики – уфологи

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Планета Х, буквально накануне этого, по непонятным причинам предпочла удалиться по спиралевидной траектории. Такое недоступно обычным космическим странникам.

Вскоре после этого рядом с Солнцем был замечен огромный инопланетный крейсер. Его особенностью стало то, что он движется вопреки всем законам физики. Теперь уфологи гадают. Возможно, он или прогнал Нибиру, или же сменил её. Они более склонны к первому варианту.

В качестве подтверждения этому, они сообщают, что в непосредственной близости с Солнцем сейчас появилось множество НЛО с экстраординарными очертаниями. Правда, их размеры намного уступают новому гостю.

Часть альтернативных учёных полагают, что это инопланетяне из «лунной формации» готовят вторжение на нашу планету. Другие уверены в совершенно обратном.

По их мнению, Нибиру была из совершенно чуждого, а может и враждебного им, мира и прибыла, чтобы уничтожить их «достояние». Следовательно, Землю нужно было защищать, что они и сделали.

Планета-убийца временно удалилась или затаилась. Возможно, ожидает подкрепления для следующей попытки атаки.

Ещё одной особенностью нового гигантского крейсера является то, что он барражирует в такой близости от Солнца, что обычный объект уже давно бы расплавился.

Возможно, он так подзаряжается после длительного перелёта, что говорит о его мощи и «продвинутости» внеземных технологий.