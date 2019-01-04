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Луноход совершил посадку в кратере фон Карман для исследования местности. По данным конспирологов китайские коллеги ищут признаки иноземной цивилизации, принадлежащей нибируанцам.

Посадочный модуль«Чанъэ-4» приземлились на обратную сторону Луны для проведения разведывательных мероприятий. Все дело в том, что уже более полугода Китайские тэйконавты (космонавты) ищут признаки Нибиру, рассказал конспиролог. Правительство Китайской Народной Республики озадачено тем, что нибируанцы стали частыми гостями в горах Тибета, что вызвало панику среди местных служителей и учителей буддизма.

Они уверены, что иноземных гостей привлекают тайные обряды старцев и целительные напитки, позволяющие жить больше, чем обычный среднестатистический человек. Так же некоторые источники подтверждают, что на Тибете практикуют изучение и создание философского камня, который был одним из главных легенд средневековых алхимиков, позволяющий превращать металл в золото и создавать эликсир жизни.

Местные старцы уже более нескольких столетий передают из поколения в поколение учение о философском камне и не раскрывают важных секретов. Конспиролог пояснил, что именно по этой причине был отправлен экипаж со специалистами на Луну для изучения странствующей планеты Нибиру. Нибиру представляет большую угрозу для населения Земли и в частности для старцев Тибета.

Некоторым ученикам Будды уже более 120 лет, что особенно ценно для Китайских правителей. Последние данные говорят о том, что странствующая Планета Х была замечена через хаббл (мощнейший телескоп) со стороны Луны.

Именно по этой причине экипаж был вынужден совершить неотложную посадку на обратной стороне Луны и изучить имеющиеся данные, чтобы подготовить возможный отпор внеземному оружию.