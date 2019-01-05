Солнечная система может вылететь из Млечного пути из-за столкновения с соседней галактикой

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Черная дыра, которая существует в нашей галактике, может пробудиться уже через 2 миллиарда лет в результате слияния с Большим Магеллановым облаком. Ученые предполагают, что такое воздействие приведет к выбросу Солнечной системы из Млечного Пути.

Ученые постоянно следят за изменениями, которые происходят в космическом пространстве. Уже давно доказано, что часть из них происходит по вине человечества, которое ведет неправильную жизнедеятельность, влияющую негативно на Солнечную систему. Так, исследователи отмечают, что в направлении Млечного Пути движется ближайшая галактика, которая способна превратить нашу галактику в квазар, а также выбросить из нее Солнечную систему.

Такое открытие было сделано британскими учеными из Института вычислительной космологии Университета Дарема, а результаты своего наблюдения они напечатали в статье в специализированном научном журнале Monthiy Notices of the royal Astronomical Societe. В ней сообщается, что большое Магелланово Облако – самая яркая спутниковая галактика Млечного Пути, попавшая под его влияние только 1,5 миллиарда лет назад и в настоящее время находящаяся в 163 тысячах световых лет от него. До недавнего времени астрономы думали, что оно либо будет вращаться вокруг Млечного Пути в течение многих миллиардов лет, либо, поскольку движется крайне быстро, выйдет из-под гравитационного притяжения нашей Галактики.

По мнению исследователей, слияние Млечного Пути и Большого Магелланова Облака давно назрело по космическим меркам. До сих пор наша Галактика пережила не так много слияний со спутниками малой массы, что отличает ее от галактик аналогичной структуры и размера. Например, туманность Андромеды поглотила в 30 раз больше материала. Поэтому столкновение с Большим Магеллановым Облаком сделает Млечный Путь более «типичным» звездным домом.